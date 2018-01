24. märtsil jagatakse Nordea Kontserdimajas teist korda Eesti Filmi Instituudi poolt ellu kutsutud Eesti filmi- ja teleauhindu. Esmakordselt Eesti teleajaloos toimub auhinnagala otseülekanne kolmes telekanalis korraga.



„See, et EFTA gala otseülekanne toimub 24. märtsil kolmes telekanalis – ETV-s, Kanal 2-s, TV3-s ja Eesti Kultuurkapitali kaastoel on märk parimast võimalikust valdkonnaülesest ühistoimimisest ja muudab peo tõeliseks filmi- ja telerahva suursündmuseks,“ ütles Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp.



“Kui esimesel aastal ühendasid telekanalid ja filmimaailm jõud, et auhinnad ellu kutsuda, siis nüüd oleme astunud veel sammu edasi ning jõudnud telekanalite ühise ülekandeni sellelt suurürituselt. Mul on hea meel, et EFTA on kasvanud ning valdkonna inimesed saavad tõeliselt väärikalt tunnustatud,” ütles ERR-i juhatuse liige Urmas Oru.



„Televisioon on jätkuvalt suurim ja konkurentsitult mõjuvõimsaim meediavaldkond. Tänu kolme suurkanali koostööle kujuneb EFTA üheks tänavuse teleaasta tippsündmuseks,“ lausus Kanal 2 programmidirektor Olle Mirme.



“EFTA gala üheaegne ülekanne kolmes telekanalis on ajalooline sündmus ja mul on väga hea meel, et meie parimad saated, filmid ja valdkonna professionaalid saavad nii vääriliselt esile tõstetud,” sõnas TV3 programmijuht Raimo Kummer.



Eesti Vabariigi juubeliaasta EFTA toob nii filmi- kui ka teleauhindade poolele juurde uusi kategooriaid, et veelgi rohkem professionaale saaks väärilise tunnustuse. Nii on näiteks filmiauhindade kategooriatesse lisandunud parima helilooja ja filmikunstniku ning aasta tegija kategooria. Telemaastikul leiab nüüdsest tunnustust ka parim stsenarist, lisaks on uute kategooriatena lisatud ka parim erisaade ja parim ajakirjanduslik telelugu.



Kokku jagatakse 24. märtsil toimuval pidulikul EFTA galal 29 auhinda, millest 15 filmikategoorias ja 14 telekategoorias. Kategooriate väljaselgitamisel tegid koostööd Eesti Filmi Instituut, Eesti Rahvusringhääling, Kanal 2, TV3, Eesti Kinoliit, Kultuurkapital, Eesti Dokumentalistide Gild, Eesti Filmitööstuse Klaster jpt.



2018. aasta EFTA-de nominendid tehakse avalikuks 28. veebruaril. Auhinnasaajad valib erialaspetsialistidest koosnev žürii, nii filmi- kui ka teležürii töö on kahevooruline. Filmižürii kandidaadid esitavad erialaliidud ning teležürii kandidaadid telekanalid.



Eesti filmi- ja teleauhindade konkursi eesmärk on tunnustada filmi- ja televaldkonna professionaale ning tutvustada kinokülastajatele ja televaatajatele lähemalt ka nende erialade esindajaid, kes tihti kaadri taha jäävad.

Konkursile saab töid esitada kuni 7. veebruarini.

Filmiauhindade kategooriad: