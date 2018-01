Swedbanki peaökonomisti Tõnu Mertsina hinnangul võib Euribor käesoleva aasta lõpuks jõuda nulli lähedale, kirjutab ERR-i portaal.

"Euribori on raske prognoosida ja nõu anda, kuid see võib juba aasta lõpuks jõuda nulli lähedale," ütles Mertsina ERR-ile.

Samas Euroopa Keskpanga (EKP) prognoos, mis tuletatakse intressifutuuride tasemest, viitab, et Euribori tase tänavu eriti ei muutu, kuid hakkab järgmisel aastal kerkima ning jõuab aastal 2020 plusspoolele.

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina leiab aga, et Euribori tõus võib tulla varem. "Kui me vaatame futuure /.../ ehk seda, mida turud hindavad, et siis need näitavad tõesti, et Euribor peaks jääma sel aastal alla nulli, kuid meie oleme teinud selle kõvera järsema," rääkis ta.

Mertsina sõnul ei hakka laenud kiiresti kallinema isegi siis, kui Euribor jõuab plusspoolele, "Kuigi intressid tõusevad, siis lähema paari aasta jooksul jäävad nad ikkagi suhteliselt madalale," märkis ta.

2008. aasta alguses oli kuue kuu Euribor 5,4 protsenti. Praegu on see näitaja -0,274 protsenti. Möödunud aasta novembri seisuga oli uute kodulaenude keskmine intressimäär 2,3 protsenti.

