Paldiski tähistab 300aastaseks saamist terve aasta. Avapauk on laupäeval kell 16, kui seal süüdatakse tuleskulptuurid, teatas üritust korraldav Amandus Adamsoni ateljeemuuseum. Huvilised on oodatud tasuta vaatemängust osa saama. Tuld tehakse Peeter Suure merekindluse bastioni ehk Muula mägede lähistel.

Projekti kunstilise lahenduse autor on Kaspar Aus. Tuli sümboliseerib muutumist. Ideeliselt kulgeb üks skulptuur mööda maastikku, kujutades inimese eluteekonda.Teine skulptuur sümboliseerib nii-öelda hoonet, viitamaks ideele, et elamine on alati ümbritsetud meie ehitatud piiretega. Väiksemad tulekolded markeerivad energia vaba voolamist avatud struktuuri (tee) ja piiritletud hoone vahel.

Tuleskulptuure aitasid enne maastikule paigutamist valmis ehitada Paldiski Kalevi jalaväepataljoni meeskond ja vabatahtlikud. Õla panid alla ka kohalikud ettevõtted.