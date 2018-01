Läti üks rikkamaid mehi, kütuseärimees Argods Lūsiņš, ehitas Kuramaale Pāvilostasse merest kümne meetri kaugusele korraliku maja ning suutis kohtus tõestada, et riigile kuuluval kaitsealusel rannajärsakul ei seisa mitte ebaseaduslik maja, vaid laev.

Saaga algas viie aasta eest, kui mees hakkas madalale pankrannikule, oma kinnistu piiridest väljapoole maja ehitama. Kohalik keskkonnaamet sai asjale jälile, mehele määrati trahv ning ta kohustati töid lõpetama ning seni tehtud ehitustöö maha lammutama.

Kohalik ajaleht Kursas Laiks kirjutab, et ärimees polnud ahistajatega nõus, kaebas 2012. aastal otsuse kohtusse ning tõestas igakülgselt, et ehitis on hoopis laev. Keskkonnaamet pidigi esimese ning hiljem ka teise astme kohtus ärimehele alla vanduma.

Pilte vaidlusalusest majast/laevast vaata SIIT.

