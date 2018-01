Eile olid esmakordselt kohtunike ees 13 väärkoheldud ja vangistuses hoitud lapse vanemad, David ja Louise Turpin, kelle vastu esitati ühtekokku 75 süüdistust. Kumbki end üheski kuriteoepisoodis süüdi ei tunnistanud.

Loise ja David Turpin kohtus (Reuters/Scanpix)

Tänaseks on aga ilmsiks tulnud rida uusi õõvastavaid fakte majas toimnust, kirjutab Daily Mail.

Näiteks sundisid lapsevanemad oma järeltulijad öösiti üleval olema. Nii said lapsed magama alles kella nelja või viie paiku hommikul. Ka üks naabritest oli varem tunnistanud, et nägi pere lapsi öösiti majas ringiratast käimas.

Arsti juures ei olnud lapsed käinud vähemalt viimased neli aastat, hambaarsti ei olnud neist aga mitte keegi mitte kunagi näinud.

Veel on teada, et lapsi hoiti näljas. Ainus, kes süüa sai ja alatoitumuse all ei kannatanud, oli pere noorim, 2aastane tüdruk. Ilmnes, et kuigi David ja Louise varusid koju erinevaid pagaritooteid, ei tohtinud lapsed neid süüa ega puutuda. Söögikraam jäeti näljaste laste ette lauale vaid vaatamiseks. Vaatamiseks olid ka mänguasjad. Need olid Turpinite majas olemas, kuid kõik avamata karpides.

Duši all oli lastel lubatud käia vaid kaks korda aastas. Kui kätepesu ajal juhtus vett randmest ülespoole sattuma, karistati „süüdlast“ peksuga.

Praeguseks on ka tuvastatud, et David Turpin on vähemalt ühe lapse kallal tarvitanud seksuaalvägivalda. Kohus ohvri vanust ei avalda, kuid ütleb, et tegemist on alla 14aastase tüdrukuga. Kuna uurimine on alles varajases staadiumis, ei välista uurijad, et ahistamisohvreid on rohkem kui üks.

David Turpin kohtus (Reuters/Scanpix)

Ainus, mis Davidi ja Louise'i järglastele lubatud oli, oli päevikute kirjutamine. Neid leiti majast sadu. Politsei sõnul hakatakse kirjutisi nüüd läbi lugema ja tõenäoliselt saab neist oluline tegur Turpinite vastu esitatavates süüdistustes.

Lisaks päevaraamatutele leiti majast ka kaks tõukoera, kes olid erinevalt lastest heas toitumuses. Perrise linna kõneisiku Joe Vargo sõnul olid malta bichonid leidmisel rõõmsad ning hea tervise juures. Praeguseks on loomad viidud varjupaika, kust neid on võimalik adopteerida.

The City of Perris will hold a raffle to adopt the two dogs seized by authorities from a couple accused of neglecting their 13 adult and minor children.https://t.co/qrNx3Djm1T pic.twitter.com/17Ofj053W7 — City of Perris CA (@CityofPerris) January 19, 2018

Eile selgus ka, et 17aastane neiu, kes oma õdede ja vendade ebainimlikust olukorrast politseile teatas, oli põgenemist plaaninud juba kaks aastat.

Praegustel andmetel võivad Turpinid miinimumkaristusena saada 94 aastat vabaduse kaotust, kuid süüdistaja taotleb mõlemale eluaegset vangistust.