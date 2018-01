Euribor on küll pankadevaheline laenuintress, kuid samas mõjutab see otseselt kümnete tuhandete Eesti elanike rahaseisu, sest sellega on seotud enamik kodulaenudest ja liisingutest.

Tavaliselt koosneb intress panga pakutud marginaalist ja Euriborist ning viimastel aastatel on laenajad saanud nautida väga madalaid intresse: 2008. aasta alguses oli kuue kuu Euribor 5,4 protsenti. Praegu on see näitaja -0,27 protsenti, kirjutab ERRi uudisportaal.

Euribori suure kukkumise taga on Euroopa Keskpanga (EKP) sammud majanduse elavdamiseks. Nimelt on EKP langetanud baasintressimäärasid ja käivitanud ulatusliku võlakirjade kokkuostmise programmi, mida on nimetatud ka raha trükkimiseks.

See, et intressid hakkavad kasvama, ei mõjuta siiski vähemalt esialgu tavalisi laenajaid. Uuemad laenulepingud on tehtud nii, et miinuses Euribori ei lahutata marginaalist, seega pole vahet, kas Euribor on null või madalam.