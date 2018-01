Iltalehti vahendab, et Stockholmi kesklinnas Medborgarplatseni väljakul pussitati kaht inimest. Sündmuse asjaolud on väljaselgitamisel.

Mõlemad ohvrid olid meessoost ning mõlemad said vigastusi kaela piirkonda. Politsei sõnul on üks ohvritest on raskemalt vigastatud, teine on teadvusel ja suhtlusvõimeline.

Kurjategija põgenes esialgu sündmuskohalt, kuid Aftonbladet kirjutab, et üks 38aastane mees ja veel kolm inimest on vahi all. Stockholmi politsei kinnitab, et üks kahtlusalune on vahistatud ning mitut inimest kuulatakse üle. Kannatanud on haiglas ning sündmuskohal on metrooliiklus taastatud.