„Päris alguses, kui me ei olnud veel filmima hakanud, veeretasime mõtteid selles osas, et kui tegevus toimub praegusest viis aastat hiljem, siis võiks Piret Jakobsonil olla midagi veidi teistmoodi,” kirjeldab näitleja Inga Lunge naerdes, kuidas ta pid filmi „Neljas õde” võtete ajaks oma heledatest juustest loobuma. Vastu sai sügavpunased kiharad. Kunsti nimel. „Grimeerija arvas, et midagi võiks olla teistmoodi, ehkki inimesed viie aastaga väga palju ei muutu. Aga naisterahvaste puhul võib muutusi ette tulla küll.”

Olnuks filmiteoks rohkem aega, võinuks Inga ka kaalu kasvatada, kuid see olnuks tappev sarjale „Pilvede all”. „Nii lühikese ajaga kaalus juurde võtta polnud päris reaalne, sest niikui lõpetasime filmivõtted, oli vaid nädala jagu aega, et olla sarja võtteil tagasi samasuguse Piret Jakobsonina nagu varem,” muigab Inga, et hollywoodlikud kaalumuutused ei tulnud kõne alla. Õnneks. „Olgem ausad, kui alguses tundus see tore mõte, et värvitakse juuksed punaseks, siis pärast oli seda punast väga raske maha saada. Mis sellest, et see oli tooniv palsam. Alguses olid juuksurid kahevahel, kas see mu juustele üldse peale jääb, sest tegelikult oli see mõeldud blondeeritud juustele. Aga lõpuks ilmselt vaatas minu natuaarlne juus, et oo, nii kihvt toode ja tõmbas siuhti kogu värvi lurinal endasse. Mul oli kohati tunne, kas mulle juuksed üldse pähe jäävad!”