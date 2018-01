Kui mõelda Eesti punkarite peale, tuleb ühena esimestest pähe ikka Villu Tamme. Siin pole midagi imestada, ta on ju selline muhe mees ja punki juba üksjagu teinud kah. J.M.K.E tähistas eile näiteks juba 32. sünnipäeva. Teooriaga, et punkariks saab vaid siis, kui miskit pidevalt hinge närib, uurisin punkbändi sünnipäeva puhul Villult, mis tal on harja punaseks ajanud. Villu ei hakanud heietavalt kaugesse minevikku vaatamagi, sest selliseid seikasid olevat viimaselgi ajal piisavalt.

Villul ajab harja punaseks see:Kui suitsud on pakis tagurpidi

Mõtlen, et olen üsna ainulaadne idioot, kellest peaks tegema rahvale naeruks Youtube'i laadimiseks mõne mõnitava video. Käisin nimelt keldripoes õhtuse õlle ja suitsu järel, sinine Camel oli otsa lõppenud, võtsin siis mingi Winstoni. Kodus hakkasin pakki avama, aga ei saanud kuidagi pagana kileriba otsa kätte, millest tõmmata, nusserdasin hulk aega, lõpuks võtsin käärid ja lõikasin augu sisse, mõni sigaret sai selle käigus ilusti ära äestatud ka. Siis ootas ees uus üllatus – Winston on hakanud sigarette teistpidi pakki panema, nagu vanasti olid töömeeste suitsud, et õliste näppudega filtreid ära ei määriks, Camelil olid ka vist ühed sellised.