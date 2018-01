BBC vahendab, et torm Friederike on nõudnud juba viis inimelu. Üks inimene hukkus, kui tormituul tema auto kummuli lükkas. Torm mõjutab lennuliiklust - Schipholi lennujaam Amsterdamis ning mõned Saksa rongiteed on suletud - ja inimestel soovitatakse kodudest mitte väljuda.

Lumetorm Saksamaal Wriezenis. (AFP / Scanpix)

Friederike on tugevuselt puhanguti juba orkaani mõõtu torm. Paljudes kohtades sajab paksult lund või vihma.

Tuules kannatada saanud hooned Hollandis. (AFP / Scanpix)

