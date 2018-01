Delfi Naisteka poole pöördus lugeja, kelle sõnul teguteb tööandjate seas tegutseb endiselt pervert, kes otsib omale sekretär-juhiabi asemel noort armukest.

"Olen taas tööturgu uurimas ning mind ehmatas avastus, et tööpakkumiste seast leiab ikka veel kuulutuse, millele reageerisin ka mina noore ja rumalana juba seitse aastat tagasi," kirjutas väidetav ohver, kes ei julge kättemaksu kartuses enda nime avaldada.

Skandaalsest ärimehest on olnud aastaid tagasi juttu ka "Pealtnägijas", kus erinevad naised on rääkinud loo, kuidas tööintervjuul selgub, et ei otsita mitte sekretäri, vaid armukest, keda tööreisidele kaasa võtta.

"Kui te leiate töökuulutuse, millel ei ole sisu, st mingid erilised oskused pole nõutud ja on öeldud, et läbi vaadatakse vaid pildiga CV-d, siis see peaks olema juba piisavalt kahtlane. Kusjuures, mees otsib omale tüdrukuid mitte ainult ühe ettevõtte alt, vaid mitmete erinevate," hoiatas naine.

