Täna esilinastus Apollo kinos armastatud draamasarjast inspireeritud film "Pilvede all. Neljas õde".

Esilinastusel selgus kaua saladuses hoitud neljanda õe osatäitja, kelleks on Endla teatri näitleja Karin Tammaru. Esilinastusel olid kohal "Pilvede all" näitlejad ning saal oli puupüsti täis sarja fänne ja filmihuvilisi.

"Pilvede all. Neljas õde" esilinastus (Robin Roots)

Filmis saavad kolm õde, naistearst Piret, sisekujundaja Mari ning psühholoog Kertu, ootamatult teada, et neil on üks õde veel. Rabav uudis paneb proovile peresisesed suhted ning sunnib küsima, miks on ema tütarde eest oma esiklapse olemasolu varjanud. Kui ootamatult välja ilmunud neljas õde otsustab Haapsallu tulla, et oma ema ja kolme õega kohtuda, saavad alguse sündmused, mida keegi ei osanud oodata.

"Pilvede all. Neljas õde" toob ekraanile sündmuse, mis toimub telesarja "Pilvede all" tegelaste tänasest päevast neli-viis aastat hilisemas tulevikus.

"Pilvede all. Neljas õde" esilinastus (Robin Roots)

"Pilvede all. Neljas õde" lavastaja on Toomas Kirss ja selles mängivad Inga Lunge, Elisabet Reinsalu, Liis Haab, Rita Rätsepp, Ain Lutsepp, Indrek Sammul, Piret Rauk, Karin Tammaru ja Guido Kangur.