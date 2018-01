Uus äpp LegalFling ei ole veel ametlikult käiku läinud, ent kui see peaks juhtuma, muutuvad juhusuhted ning üheöö-seiklused tunduvalt ohutumateks, lubavad äpi loojad.

LegalFling (sõnadest legal ehk legaalne ja fling ehk lühisuhe) on äpp, milles kaks juhututtavat või äsja kohtunut saavad kinnitada oma soovi põgusaks seksuaalseks romansiks. Ja seda mitte niisama, vaid äpis alla kirjutatud kokkuleppel on täiesti juriidiline alus, kirjutab Metro.

Äpi idee on esiteks muidugi selles, et seksiseiklus võetakse ette mõlema poole nõusolekul. Lisaks sellele tuleb nõusolekud või mittenõustumised anda viies kategoorias, mis on järgmised.