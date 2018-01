„Meil on praegu siin seitse-kaheksa telki. Kõige suurem on 800 ruutmeetrit,“ ütleb Kristo Paumets Merko Ehitusest, kes juhatab Tõrva keskväljaku renoveerimistöid. „Praegu, kui lund sajab, käibki töö telkides.“

„Telklinnakust on võimatu pilti teha, selleks läheb drooni vaja,“ naerab ehituse juht. „Üksik pilt ei anna mingit ettekujutust.“

MINEVIK: Sellist väljakut Tõrvas enam pole. (Tiit Blaat / Ekspress Meedia)

Mullu septembris ütles Tõrva linnapea, nüüdne vallavanem Maido Ruusmann nii: „25. augustil sõlmisime ehitajaga lepingu ja valmimise tähtaeg on 24. veebruar.“ Täna ütleb Ruusmann: „Üldjoontes on tööd graafikus. Aga jalakäijate väljak peaks 24. veebruariks saama selliseks, et seal tähtpäeva pidada. Meil on kavandatud sinna riigi sünnipäevale pühendatud sündmus.“

„Ehitaja teadis lepingut sõlmides, et tuleb talvel ehitada ja maksumus ei muutu sellega,“ ei karda Ruusmann, et ehitaja töödega hakkama ei saa või hakkab raha juurde nuiama. „Kindlasti jäävad mõned tööd kevadesse.“