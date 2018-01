Perekond Sarapuu nõue, et Jürgen Ligi ja Martin Helme vabandaksid avalikult ja maksaksid pere peale kuni 100 000 eurot mittevaralise kahju hüvitamiseks, on mitmes mõttes tavapäratu.

Kui rääkida heast nimest, siis Arvo Sarapuu on küll ekspoliitik, kuid Tallinna abilinnapea kohalt lahkus ta seoses korruptsioonikahtlusega pärast kapo poolt kinnipidamist. Hiiu staadioni plakatitega seotud kriminaalasjast pääses Sarapuu seetõttu, et oli oma osa linnale juba tagasi maksnud. Kersti Sarapuu pole reapoliitik, vaid peaministri erakonna fraktsioonijuht riigikogus.

Nii tuleb välja, et võimupartei üks juhtpoliitikuid esitab nõuded opositsioonipoliitikutele – ja mitte lihtsalt poliitikutele, vaid opositsioonierakondade juhtidele! On ilmselge, et sellistel sammudel on peale pereasjade ka tugev poliitiline mõõde. Sestap ei maksa imestada, et nii Ligi kui ka Helme erakonnad käsitlevad nõudeid katsena takistada opositsiooni valvekoera tööd tegemast.