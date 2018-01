Eile õhtul toimus Tallinna Lastehaigla toetusfondi pidulik 25. sünnipäeva tähistamine, kus võtsid sõna Tallinna Lastehaigla toetusfondi nõukogu esimees Janek Mäggi, toetusfondi patroon Evelin Ilves, toetusfondi asutajaliige Merike Martinson kui ka toetusfondi juhataja Inna Kramer.

Ühtlasi käis ka Evelin Ilves eile õhtul Seitsmeste stuudios, kus naine rääkis oma keerulisest kogemusest kui tema tütar Kadri Keiu sündis enneaegsena. Evelin tõdes, et ta arvab, et see on igaühe jaoks üliraske: „Korraga sa astud õnneliku raseda elust järsku enneaegsete intensiivolukorda. Need olukorrad on nii erinevad, mida sa arvasid olevat ja mis tegelikult juhtub. Ma olin varem kolm aastat õena töötanud. Kui mu oma väike beebi oli seal, siis ma olin unustanud kõik, mida ma kolm aastat õena teinud olin reanimatsioonis. Mul oli tunne, et ma oleks nagu akvaariumis, see pole päris elu.“

Evelin Ilves rääkis ka toetusfondi üritusel, et ta tunneb tohutut heameelt, et Tallinna Lastehaigla on valmis saanud uued palatid, kus ema saab veeta ööpäevaringselt aega oma lapsega: „Kuna ma ise olen olnud oma lapsega Lastehaigla intensiivravis ja veetnud seal kolm nädalat, siis ma tean, kui oluline on see, et ema saaks olla lapse kõrval. Mina toona öösiti ei saanud oma beebi juures olla, sest siis oli reegel, et lapsevanemad on eraldi palatis ja loomulikult tekitas see veel enam stressi.“

Evelin jutustas ka seiga, kuidas ta ise endale õnnetuse välja kutsus: „Ma olen nii kaua olnud fondiga seotud ja eile mõtlesin, et tegelikult haiglas pole ma ammu käinud ja järsku sain oma lapselt kõne, kes pärast trenni kukkus. Ja nii me siis eile õhtul kaks tundi Tallinna Lastehaigla EMO-s veetsime. Hea vanakooli kips pandi lapsele jala peale.“