Iltalehti kirjutab Soome teleajakirjaniku Maria Veitola õnnetust kogemusest eestlaste ehitusfirmaga. Veitola ja tema mees läksid oma õigust taga ajama ka kohtusse, kuid asja teeb keeruliseks see, et remonti teinud mees on ise surnud.

Veitola ja tema abikaasa ühises kodus tegi eestlaste ehitusfirma remonti 2013. aastal. Kohtule saadetud dokumentides on kirjas, et pärast remonti hakkas Veitolate pere kurtma erinevate terviseprobleemide üle. Veitolad süüdistavad selles kehvasti tehtud remonditöid, mis põhjustasid niiskuskahjustusi, need omakorda tervisemuresid.

Üks kaebus on ka seoses põrandakattega, mis Veitola sõnul on valesti maha pandud. Vana värvikiht on maha lihvimata, sellele peale pandud liim ja vaip on aga tekitanud paari sõnul keemilise reaktsiooni, mis on tervisele kahjulik. Kui Veitola nõudis firmalt teavet, millist liimi on kasutatud, tuli aga vastus, et nende kodus töid teostanud mees on surnud.

Veitola ja tema mees väidavad, et kehvasti tehtud remonditööde lappimiseks pidid nad kulutama kokku 40 000 eurot.