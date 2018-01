Tõsine talv näib meieni olevat jõudnud, kuid see ei tähenda, et talvel moekas olla ei saaks. M oeblogija Kristjaana on pannud koostöös DIANA ARNOga kokku 5 kaunist komplekti, millega saabunud aastal komplimente koguda.

Ükski nendest märksõnadest ei puudu ka DIANA ARNO talvekollektsioonist, mis tõestab, et ka väga praktiline ja külmakartlik naine võib talvel pilkupüüdvalt ning stiilselt riietuda. Ja seda ka meie kliimas, kus jäine tuul vaheldub ootamatu lume- või vihmasajuga.

Mida valida?

Appi tulevad täisvillased mantlid ning allahindlused, mis aitavad kvaliteedini rahakotisõbralikumal viisil jõuda.

„Allahindluselt soovitan soetada ajatuid ning kvaliteetseid rõivaid nagu kašmiir, kvaliteetsed sallid ja kaamelikarva või näiteks hall villane mantel. Talvisel perioodil on see põhiline, mida igapäevaselt kannad ning mis ka kogu aeg välja paistab. Seega tasub kindlasti investeerida korralikku, kvaliteetsesse ja sooja mantlisse, mis istub hästi, on stiilne ja samas sobib mitme erineva riietuse juurde,” jagab Kristjaana soovitusi.

Et noorele naisele meeldib omavahel naiselikke ja pidulikke esemeid karmimate ja robustsemate vormidega miksida, on ta ka vastavatesse komplektidesse miksinud DIANA ARNO talvekollektsiooni siidid, litrid, villa ja sameti.

„Soovitan pidulikumal päeval omavahel julgelt litreid ning oversize suuruses mantleid kombineerida,” räägib Kristjaana ja lisab: „Maani ulatuvatele ja tuule käes lehvivatele kleitidele on aga talvehooajal parimaks seltsiks libisemiskindel tanksaabas.”

Oluline on ka see, et riided oleks puhtad ja triigitud.