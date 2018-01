Kolmapäeval helistas mulle rahvakirjanikust sõber. Ega meil teineteisele midagi pakilist teatada ei olnudki, pigem vaagisime viimase paari päeva sündmusi koduvabariigis.

Ei saanud seekord haigutada ja nentida, et nii vaikseks kõik on jäänud. Ernst Enno ühe tuntuma luuletuse pealkiri on hetkel out. Aga Ruja poolt kuulsaks lauldud värsiread on sel nädalal iseäranis aktuaalsed: “Ei mõista, vaatad üles ja vaatad tagasi – ja ohkad endamisi, ja ohkad jällegi...“

Ma keerutan nagu kass ümber palava pudru edasi! Lihtne oleks väita, et pärast Euroopa Liitu ja NATOsse astumist on meie inimesed hüsteerilisemaks ja kurjemaks muutunud. Käib pidev nõiajaht, mis demonstreerib valmidust üksteisel kõri läbi närida. Tahaks loota, et see ei ole nii. Enamikus Mustamäe elanikest ei tekita ohutunnet isegi valgel lumel tatsav mustanahaline vennas. Läki-läki peas ja silmis äraolev helk. Aga selge on ka see, et sellest tuleb sotsiaalmeedias teada anda. Igaks juhuks.