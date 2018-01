Telekanali programmi kordinaator Pille-Mai Helemäe tunnistas Õhtulehele, et tõepoolest on vaatajamängu reeglites olnud ebatäpsusi ning "Reporteri" kodulehel seisnud reeglites oli algselt kirjas valeinfo.

""Reporter Boonuse" fotokonkurss on algusest peale üles ehitatud kahe-etapiliselt, kus osalejate seast loositakse välja kaks finalisti. Selle sõnumiga videoklippi on kampaania algusest peale näidatud nii tele-eetris, kampaanialehel kui ka sotsiaalmeedias. Kampaanialehe kirjalikes tingimustes oli ebatäpsus, mille oleme praeguseks korrigeerinud. Hääletamise aega pikendasime põhjusel, et nädalavahetusel esines veebilehe töös meist mittetulenevaid tõrkeid. Võtame konkursil osalenud inimesega ühendust ja leiame võimaluse tekkinud arusaamatuse lahendamiseks," kommenteeris olukorda Helemäe, lisades, et midagi pahatahtlikku antud juhtumis ei ole vaja näha.