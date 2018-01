Seksipoosidega eksperimenteerimine on vahva, kuid vahel võib mõni asend natuke hirmutav tunduda. Oot, mispidi pean mina nüüd olema ja kuskohas sina üldse asetsed? Ajakiri Women's Health kirjutab, millisesse asendisse on ennast kõige tülikam väänata.

Suurbritannia online-meditsiininõustajate läbi viidud uuringus olid nii mehed kui naised ühel nõul selles, milline on kõige keerukam ja stressi tekitavam seksipoos. Selleks on püstijala-69. Kes seda ette kujutab, saab ka kohe aru, miks. Mees peab hoidma naist (või põhimõtteliselt ka naine meest, kui ta on väga-väga tugev), kes on pea alaspidi ning mõlemad peavad suutma üksteisele sealjuures oraalselt mõnu teha. Seda nii, et mehel põlvist nõrgaks ei lähe ja ta partnerit peatpidi põrandale maha ei pilla.

(Vida Press)

Kui mõte sellest, et kuidas akt üldse välja tuleb, ajab sind nii stressi, et erutuski ära kaob, siis parem jätke see ära või lükake mõneks teiseks korraks edasi. Pigem järeleproovitud ja töötav asend, milles on mõnus toimetada, kui et ebamugavus ja pidev muretsemine kaaslase mahapillamise või talle viga tegemise pärast.