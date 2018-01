Peagi stardib "Eesti otsib superstaari" 7. hooaeg, mida juhib karismaatiline Karl-Erik Taukar. Noormees andis veel enne kollase kaardi voorusid potentsiaalsetele superstaaridele soovitusi, öeldes, et kõige tähtsam on katsetel jääda iseendaks. "Kõige suurem trump, mis ühel lauljal on, on see, et teda on üks ja ma arvan, et üks asi, mida tasub vältida, on tulla saatesse kedagi imteerima või matkima. Ma arvan, et see sihile ei vii ja selle taktika hammustavad kohtunikud üsna pea läbi!" sõnas ta. Uute kohtunikeriviga, ehk Inese, Koit Toome ja Mihkel Rauaga Taukar veel väga kokku puutunud ei olegi, kuid esmamuljest tundub talle, et selle pundi fluidum on mõnus ja hea.

"Kindlasti on ka omavahelisi sparringu (sõbraliku argumenteerimise - toim.) momente. Mul on väga hea meel, et selline punt on kokku tulnud kohtunikepaneeli taha."