Helsingis Vantaa lennuväljal võeti neljapäeva hommikul pidulikult vastu kaks Hiinast saabunud kõrget külalist, hiidpandad Hua Bao ja Jin Baobao. Nende teekond jätkus autoga Ähtäri loomaaeda, mis asub Soome pealinnast üle 300 kilomeetri põhja pool. Loomaaia külastajate ette tulevad nad esimest korda 17. veebruaril.

Leping hiidpandapaari Ähtäri loomaaeda tuleku kohta sõlmiti mullu 5. aprillil, kui Helsingis viibisid riigivisiidil Hiina president Xi Jinping ja tema abikaasa Peng Liyuan. Algse plaani järgi pidid kolmeaastane emane hiidpanda Jin Baobao ja nelja-aastane isane hiidpanda Hua Bao lendama Edela-Hiinast Chengdust Soome juba eelmise aasta lõpus, kuid tegelikult algas lend kolm nädalat hiljem.

Vantaa lennuväljale olid hiidpandadele vastu tulnud Soome põllumajandus- ja metsandusminister Jari Leppä, Hiina suursaadik Soomes Chen Li ja Ähtäri linnapea Jarmo Pietimäki. Viimane kinnitas, et kogu linn ja selle ümbruskonna elanikud ootavad bambuskarude saabumist kannatamatult. Chen Li aga naljatles, et Hiinal on nüüdsest Soomes kolm suursaadikut. Ta avaldas ühtlasi lootust, et Jin Baobao ja Hua Bao saavad Ähtäris juba järgmisel aastal ka järglased. Viimased saadetakse lepingu järgi kaheaastaselt tagasi Hiinasse.

AUTOLE: Pärast pidulikku vastuvõttu Helsingis Vantaa lennuväljal laaditi hiidpandad autole ja sõidutati nende uude elamispaika Ähtäri loomaaias, kus nad esialgu jäävad kuuks ajaks karantiini. (Reuters/Scanpix)

Haruldased hiidpandad ehk bambuskarud on armsad loomad ja loomaaedades saavad neist alati külastajate lemmikud, keda tullakse vaatama lähemalt ja kaugemalt. Looduskaitse all olevad hiidpandad elavad vabas looduses vaid Edela-Hiinas ning viimastel loendusandmetel on neid 1864 isendit. Sündides on bambuskaru kuni 13 sentimeetrit pikk ja kaalub 85–130 grammi. Täiskasvanud hiidpanda kaalub kuni 160 kilogrammi ja on poolteist meetrit pikk.