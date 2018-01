Tänasel valitsuse pressikonverentsil üritas Õhtuleht Jüri Rataselt uurida, kumb oma suuvärgi tõttu skandaali sattunud ministritest suurema rumaluse väljastas. Endine riigihalduse minister Mihhail Korb ütles mullu, et pole NATO liikmelisuse poolt ja sai ametist lahti. Justiitsminister Urmas Reinsalu solvas nädala algul naisi, kanu, mehi ja üleüldse kõiki, aga jäi ametisse.

Jüri Ratas vastas küsimusele talle iseloomuliku otsekohesusega. Esmalt peatus Ratas väga põgusalt endise riigihalduse ministri Mihhail Korbi NATO-vastasel mõtteavaldusel, mis viimasele tähendas teatavasti ministriportfellist loobumist. „Endine riigihalduse minister Mihhail Korb, veel viimaseid hetki, kui ta oli minister, ütles, et ta toetab Eesti kuulumist NATOsse,“ rääkis Ratas, jätkates seejärel Reinsalu ütluse kommentaariga.

"Kui me räägime justiitsministrist, siis vägivald, igasugune vägivald – naistevastane vägivald –, olgu see vaimne või füüsiline, on lubamatu. Tema sõnakasutus ei ole sobilik. Seda ma ütlesin samal päeval. Ma ütlesin, et minu meelest peab ta igal juhul vabandama, mida ta on ka teinud."

Hea lugeja, kas sina oskad Ratase mõistatuslikku vastust lahti mõtestada? Kumb ministritest ütles hullemini?