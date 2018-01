„Kui mulle India reisi pakkumine tehti, siis teadsin kohe, et ütlen jah. Isegi, kui ma mingeid asju kardan või vajan mõtlemisaega, siis enamasti ütlen ma alati jah. Ma tahan olla kogemuste poolest rikas inimene ja sellepärast proovin ma teha nii palju tavalisi ja ebatavalisi asju, kui vähegi võimalik. India seiklus oli täpselt see, mida mul vaja oli. Ma saan sellest elu lõpuni seiklusjutte rääkida!“ kommenteerib Hanna Martinson.

Nad peavad hakkama saama täiesti teistsuguse kultuuriga, teistsuguste kommetega, ohtlike olukordadega nii liikluses kui igapäevaelus ja seedima harjumatut toitu. Kõik need raskused kahvatuvad suurima väljakutse ees, milleks maailma kõige jaburam sõiduriist tuk-tuk. India rahvussõidukil on kolm ratast ja seitse hobujõudu ning varem või hiljem laguneb see lihtsalt laiali. Hullumeelse seikluse lõppu ei ole võimalik ette ennustada!

Uus hoogne reisisari „India Xpress: pöörane seiklus tuk-tukkidega“ stardib 31. jaanuaril TV3s!