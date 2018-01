Euroopa Inimõiguste Kohtu teatriklubi ja Euroopa Nõukogu amatöörteater valmistuvad Eesti riigi 100. sünnipäevaks lavale tooma Maimu Bergi näidendit „Vanaisa“, mis jutustab ühe pere näitel meie ajaloo pöördepunktidest. Peategelase Lembitu prototüüp on Bergi isa Helmut Seping. „Paratamatult tuleb oma vanaisa, keda ma üle kõige armastasin, pidevalt silme ette,“ tunnistab kirjaniku tütar Julia Laffranque, kes kehastab lavastuses lapselast Rutti.

„Kirjutasin näidendi oma isa päevikute põhjal, mida ta sõja ajal pidas. Tegevus toimub eeskätt meenutuste kaudu nii sõjaeelses, sõja- kui ka sõjajärgses ajas, kuid põhiliselt tänapäevas,“ räägib Maimu Berg. Eestikeelse teksti on inglise keelde tõlkinud Siiri Aulik ja tõlget omakorda kohendanud brittidest osatäitjad. Näidendi idee pakkus välja Bergi kohtunikust tütar Julia Laffranque, kes on pikaaegne harrastusnäitleja.

Seitse aastat on Julia kaasa löönud Euroopa Nõukogu ingliskeelses amatöörteatris Tagora, mis on tegutsenud ligemale 40 aastat ja tema sõnul Strasbourgis väga tuntud. 2015. aastal aga lõi ta Euroopa Inimõiguste Kohtusse teatriklubi Court in the Act, et tasakaalustada sealset rasket kohtuniku- ja juristitööd.

Klubis arutatakse teatriteemadel, kohtutakse elukutseliste näitlejate ja lavastajatega, kutsutakse külla noori teatrieriala õpilasi nii Prantsusmaalt kui ka mujalt Euroopast. „Kaks korda aastas oleme toonud lavale ka mõne näidendi, mis seotud inimõigustega ja kohtu teemaga, nagu näiteks „Salemi nõiad", ühel teisel Ameerika kohtuprotsessil põhinev „Brancusi v. United States", Ariel Dorfmani „Voices from beyond the Dark“ jne,“ märgib Laffranque. Samuti õpitakse klubis tundma erinevaid kultuure. Nii on Julia saanud kohtu presidendi nõusse lugema Hamleti monoloogi itaalia keeles ja kohtu kantsleri lugema seda inglise keeles, deklameerides ise sama teksti eesti keeles – kokku oli etlejaid 16 riigist.