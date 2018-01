Tubliks teenistuskoeraks sirgumisel näitab Egole head eeskuju Aini käe all kasvav 7-aastane teenistuskoer Fado, kes vähehaaval aastatega kogutud teadmised ja oskused noorele kolleegile edasi annab.

Ühes Egoga alustab teenistust ka tema vennake Elek, kes hakkab oma oskusi idapiiril näitama. Tema võttis eile suuna Vasknarva kordonisse, kus hakkab vahvat koeraelu elama piirivalvur Kristina juhendamisel.

Kutsikad Eestisse toonud politseimajor Tõnu Tänava sõnul algab teenistuskoeraks õppimine sotsialiseerumise ja kuulekuse põhitõdede omandamisega. „Kõik algab ju sellest, et koerajuht ja kutsikas õpivad teine teist tundma. Koer on oma koerajuhile ustavaks kaaslaseks kogu eluks ja tugev side on eduka õppe aluseks,“ sõnas Tänav. „Koerajuhi töö nõuab suurt pühendumist ning soovime koerajuhtidele ja kutsikatele vahvat kooliaega, jõudu ja kannatlikkust.“

Praegu aitavad iga päev Eesti turvalisusele kaasa 70 teenistuskoera, kellest 41 on saksa lambakoerad ja 19 belgia lambakoerad, samuti on kasvaste teenistujate seas inglise springerspanjelid, vene jahispanjelid ja labrador.