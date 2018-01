„Müüsime enda eelmise elupaiga maha augustis. Meil läks väga hästi, saime ülikiiresti oma majaosa maha müüdud. Ma ei oleks osanud isegi unes ette näha, et nii hästi läheb!“ rõõmustab saatejuht Liina Randpere, kes müüs möödunud suvel kõigest kahe kuuga Meriväljal asuva 134 ruutmeetrise majaosa ilma maakleri abita.

Liina ja tema elukaaslane on nüüd end sisse sättinud Padisel, mis asub 55 minuti autosõidu kaugusel Tallinnast: „Tõepoolest, sai valitud koht, mis asub linnast natuke kaugemal ja maal.“

Liina räägib, et nad elavad nüüd maakohale sobilikus palkmajas: „Me elame madalas ühekordses palkmajas, aga siinjuures ei tasu endale pilti ette kuvada, et tegu on mõnest vanaaegsest filmist nähtud palkmajaga, muigab Liina. „Tänapäeval on palkmajad sootuks teistsugused – väga toredad, mõnusad ja modernsed. Meile endale meeldib tohutult avarus ja valgus ja kui tavaliselt on palkmajad väikeste akendega, siis meil on täiesti vastupidi. Meil on nagu kilplaste maja, meil on hästi suured aknad,“ naerab Liina.

Elu palkmajas on lihtsalt nii mõnus. Kõik, kes meil külas käivad, ütlevad samuti, et siin looduse keskel on väga hubane. (Erakogu)

Kui eelmise majaosa lemmikkohaks oli Liinal terass, siis palkmaja puhul meeldib Liinale enim, et see on ühekordne: „Varem lasime kahekorruselises majas, aga see polnud päris see. Nüüd on kogu elamine ühel korrusel ja see on absoluutselt meeldiv. Mul on selle üle siiralt hea meel.“

Tele- ja raadiosaatejuht on lisaks kõva isetegija juba lapsepõlvest saati ning naine on ka varasemalt öelnud, et kui soovid, et asjad tuleksid välja nii nagu tahad, siis pead ise käed külge panema: „Kogu see uus palkmaja on ka minu käe järgi tehtud. Minu sisekujundusvajadus on meeletu. Ma lihtsalt olen selline inimene, et kui mul tekib mingisugune visioon, siis ma hakkan selle eesmärgi poole liikuma. Samuti teen ka käsitööd, olen näiteks kardinad ise õmmelnud. Värvin toole, lihvin või teen ükskõik mida, mulle tohutult meeldib see.“