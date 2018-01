Täna Helsingis alanud Soome turismimessil Matka Travel tunnustas Soome reisiajakirjanike gild Eesti rahva muuseumi kui 2017. aasta parimat välisriigi turismiatraktsiooni.

„Oleme väga rõõmsad, et Eesti Vabariigi juubeliaastal tuli see auhind Eestisse, ja eriti tore, et selle sai muuseum. See on meile väga tähtis auhind ja oleme selle üle väga uhked. Kuna olen tartlane, olen eriti uhke, et selle auhinna sai Eesti rahva muuseum Raadil,“ ütles auhindade üleandmisel Eesti kultuuriesindaja Helsingis, Anu Kippasto.

Soome reisiajakirjanike gild tõi välja nii ERMi uue hoone unikaalse arhitektuuri kui ka asukoha. Samuti tõsteti esile muuseumi püsinäitused: soome-ugri põlisrahvastele pühendatud „Uurali kaja“ ja Eesti kultuuriajalugu kajastav „Kohtumised“.