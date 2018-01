Õigusteadlane ja riigikogu saadik Igor Gräzin arvab, et see on jube lugu, kuidas keskerakondlased Kersti Sarapuu ja tema abikaasa Arvo üritavad kohtu ähvardusel Gräzini kolleegidest Jürgen Ligist ja Martin Helmest üle rullida.

„Sarapuude avaldus on Eesti poliitilise kultuuri kraavi lükkamine. Juhtpartei üritab opositsiooni vaigistada mitte debati, vaid kohtu kaudu. EV põhiseaduse paragrahv vabastab rahva poolt valitud saadiku õiguslikust vastutusest oma poliitiliste avalduste eest,“ ütles Gräzin Õhtulehele.

„Jürgen ja tema koos ligi 40 saadikut aga ongi teinud puhtalt poliitilisi avaldusi, mis viitavad perekond Sarapuu tegude kahtlasele lähedusele korruptsiooniga – kriminaalasi nende seosest prügiäriga Tallinnas on alles pooleli, nüüd veel juurde tasuta bussitransport maakondadesse, mille headust inimestele majandusminister seletada ei suuda, aga mille kasu Sarapuude bussifirmale on ilmne,“ räägib poliitik.

„Puhas Keskerakonna teema ja kui veel Soormi-Simsoni lugu juurde panna... siis no ei ole seda võimalust, et see on ebapoliitiline ja tähtsate perekondade intiimne siseasi. Kuna advokaadid on targad inimesed, siis küllap nad seda viimast püüavadki väita. Igatahes on väljend „opositsioonist ülerullimine“ omandanud uue, metalse, käeraudade kolinat meenutava kõla. Jube lugu, tegelikult,“ leiab Gräzin.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Kersti Sarapuu ja tema abikaasa ning parteikaaslane, korruptsioonis kahtluse saanud endine abilinnapea Arvo Sarapuu nõuavad Jürgen Ligilt ja Martin Helmelt nende kohta tehtud väidete ümberlükkamist meedias.

Kui seda ei juhtu, siis ähvardatakse kohtu kaudu välja nõuda suur kahjuhüvitis. Sama nõuavad Sarapuud ka rahvuskonservatiivide fraktsiooni esimehelt Martin Helmelt.

Rahvuskonservatiivide fraktsiooni esimees Martin Helme ütles Õhtulehele, et tegu on täiesti sisutühja nõudega, mida ei saa tõsiselt võtta ning see nõue näitab, et valimiskampaania on käima läinud ja ees ootab väga jõhker ning räpane poliitaasta. „Tegelikult on selle näol tegemist väljapressimise katsega. Sarapuu võiks keskenduda enda kaitsmisele korruptsioonisüüdistuses, mis tal praegu prokuratuuris üleval on.“

„Ma ei näe mingit võimalust, et see nõue kohtus kinnitamist leiab, aga paraku arvestan võimaluega, et kohtusse asi siiski jõuab. Meie õigussüsteemis teatavasti protsess ongi karistus ja taoline tsiviilhagi võib kedrata aastaid, tuues kaasa nii aja, raha kui närvi kulu,“ arvas Helme.

Veidral kombel ei nõuta seda EVE fraktsiooni esimehelt Artur Talvikult, kes ütles, et teda häirib, et [Edgar] Savisaare lahkumisega pole Keskerakonnast lahkunud korruptiivne mõttelaad. „Nüüd hakkavad seda kohtu kaudu kaitsma,“ vahendas Postimees Talviku öeldut.

Kersti Sarapuu sõnul pole Ligi väidetel mingit tõepõhja. „Ma ei ole Jürgen Ligiga viimase kahe nädala jooksul isiklikult suhelnud. Pärast umbusaldusavalduse läbikukkumist andsin oponentidele võimaluse ise esitatud valeväited ümber lükata, kuid seda ei tehtud. Kõigest eeltoodust on emana tohutult kahju, sest peame pöörduma perega enda maine kaitseks kohtusse. Kindlasti ei ole see meie esimene eelistus, aga ebaaus laimukampaania ei jäta meile enam muud võimalust.“