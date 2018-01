Aus inimene võib meie ühiskonnas olla mõnikord tõeline haruldus, sest me kõik tahame ju teistele meeldida. Isegi siis, kui selleks tuleb tõde väänata. Mõned meist ei suuda teiste ees lipitseda ja valetada. Teised suudavad seda väga hästi. Tahad või ei, aga väidetavalt määrab siin välga palju ka see, et mis on su sodiaagimärk.

Your Tango toob välja kolm sodiaagimärki, kes on tõe ja aususe osas kõige eesrindlikumad. Nad ei taha valetada, kuid põhjused selleks on neil erinevad.

Kas ka sina kuulud nende hulka, kes valetada ei taha?