Täna õhtul on taas eetris nii kriitikute kui rahva poolt palavalt hinnatud retrosari ENSV. Mida on oodata tänasest osast? Tänaõhtune eposood kannab nime "Üks imelik masin", teleekraanil rulluvad lahti järgmised sündmused: Käes on oktoober 1989.

Illar on Atsi peale endiselt vihane, et too Aadu raha abil temalt koos Maiduga baari üle lõi. Ats lohutab aga, et kohe-kohe toob ta baari sellise imemasina, millega saab kuhjade viisi raha kokku lükata.

Ennast Tallinnas sisse seadev Pillele pakutakse võimalust saada oma tantsurühma. Et unistuste võimalusest kinni haarata, tuleb tal aga Kaire tantsutrupist ära tulla. Kuidas seda aga teha nii, et Kaire ei solvuks? Pille peab otsustama, kas täita oma unistused või riskida minna tülli parima sõbraga? Ehk on olemas veel mingisugune kesktee? Pille pärib nõu nii Atsilt kui Jürilt. Kęstutise erootikaajakirjal ilmub Leedus esimene number ja müügitulemused on üllatavad.