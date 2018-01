Belgia pealinna ohtlik ilm sundis Nordica Tallinna-Brüsseli lennuki maanduma Prantsusmaal Lille’is.

„Brüsseli lennujaamas ei olnud neid tingimusi, et lennukiga saaks maanduda,“ selgitas Nordica pressiesindaja Toomas Uibo Nordica hommikuse Tallinna–Brüsseli lennu marsruudi muutust. „Olid väga muutlikud, tugevad ja erisuunalised tuuled, millest ka lennuki andurid märku andsid. Kapten ootas mingi aja ilma paranemist, aga otsustas siis Lille’ lennuväljal maanduda.“

Uibo sõnul ei ole lennujaama vahetus keeruline protseduur, kuna igal lennul peab enne starti olema maandumiseks vähemalt kaks varulennuvälja.

Lille’s maandus lennuk kohaliku aja järgi kell 10.05. Prantsusmaalt Brüsseli toodi inimesed kahe bussiga, milleks kulus poolteist tundi.

Kuigi reisijatele tähendas maandumiskoha muutus ajakadu, ei võta lennufirma selle eest vastutust. „Nordica on küll väga võimas ettevõte, aga ilma meie ei kontrolli. Siin ei saa aidata, see on üks osa lennundusest,“ lisas Uibo. „Ohutuse eesmärgil maanduvad ka teised lennukid teistes lennujaamades.“