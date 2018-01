"Nii otseselt riigikogu töö vastast justiitsmõrva katset mulle ei meenu, inimlikku alatust muude asjadega seoses aegade jooksul muidugi olnud on. Aga Keskerakonna sisemine madalus ilmselt eeldab, et isiklikud arveteõiendused mistahes meetodiga ongi normaalne vastuväide oponentidele," vastas Ligi küsimusele, kas talle meenub tema pikast poliitpraktikast analoogseid juhtumeid, kus üks poliitik ähvardaks teist kohtuga.

Jürgen Ligi ütles Õhtulehele, et Eesti on õigusriik, aga valmis tuleb olla igasugusteks arenguteks. "Ma ei kavatse loomulikult valet omaks võtta ega tagasi 45 riigikogulase hinnanguid Kardi Simsonile ega perekond Sarapuude sidematele. Meie väidetest palju hullem on seda kõike täpsustav ajakirjandus- ja kriminaalkoroonika, ja minu sõnastused on olnud hoopis leebed."

Kui seda ei juhtu, siis ähvardatakse kohtu kaudu välja nõuda suur kahjuhüvitis. Sama nõuavad Sarapuud ka rahvuskonservatiivide fraktsiooni esimehelt Martin Helmelt.

Rahvuskonservatiivide fraktsiooni esimees Martin Helme ütles Õhtulehele, et tegu on täiesti sisutühja nõudega, mida ei saa tõsiselt võtta ning see nõue näitab, et valimiskampaania on käima läinud ja ees ootab väga jõhker ning räpane poliitaasta.

Veidral kombel ei nõuta seda EVE fraktsiooni esimehelt Artur Talvikult, kes ütles, et teda häirib, et [Edgar] Savisaare lahkumisega pole Keskerakonnast lahkunud korruptiivne mõttelaad. "Nüüd hakkavad seda kohtu kaudu kaitsma," vahendas Postimees Talviku öeldut.