Lauljatar Marju Länik lööb sel aastal kaasa "Eesti laulul" ning võistleb looga "Täna otsuseid ei tee". Nüüd annab naine kõigile võimaluse peagi toimuvaks poolfinaaliks laulusõnad pähe õppida.

Küll ei näe me videos Marjut ennast - laulu taustaks on kaunid loodusfotod, mille autoriks on Rene Jakobson. "Täna otsuseid ei tee" muusika autoriteks on Liina Saar, Herman Gardarfve ja Axel Ehnström, sõnad on teinud Liina Saar, Marju Länik, Herman Gardarfve ja Axel Ehnström.

Sõnu saad õppida siit: