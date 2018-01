Euroopat on tabanud tugevad tuuleiilid. Hollandis on lisaks lennuliiklusele seiskunud ka rongiliiklus, kuna kohati küündis tuule kiirus 140 km/s.

Hollandi võimud on tühistanud kõik Schipholi lennuväljalt väljuma kui ka sinna saabuma pidanud lennud, kirjutab BBC. Schiphol, mis on Euroopa üks tihedama liiklusega lennujaamasid Euroopas, ei osanud ka hinnanguliselt öelda, millal lennuliiklus taastuda võiks. Ilmaoludest tingitud muutustest lennugraafikus on teatanud ka Brüsseli lennujaam.

Twitterisse on hollandlased postitanud fotosid nii ümberläinud veokitest kui ka murdunud puudest.

We telden 17 geklantelde vrachtwagen tot dusver, waaronder op de A2, A5, A13, A16, A20 en de A27. Hier zie je de A5 bij Schiphol. pic.twitter.com/ZEd9GS65Gt — VID (@vid) January 18, 2018

Palju puid on langenud raudteerööbastele. Amestardamist ida pool asuvale Almere linna elanikke on palutud Twitteri vahendusel oma kodudest mitte lahkuda.