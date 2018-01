USA president Donald Trump kuulutas eile õhtul välja libauudiste auhinnad. Äramärgitute seas olid nii CNN, New York Times kui ka Washington Post.

Auhinnasaajad olid ritta seatud vabariiklaste veebilehel, vahendab Politico.

„2017 oli ebakindlate eelarvamuste aasta, ebaõiglaste uudiste aasta ja isegi libauudiste aasta,“ seisis lehel pikema sissejuhatuseta.

Andmata ühtegi spetsiifilist auhinda, oli veebilehel ära toodud 10 uudist ning nende autorid.

Esimesel kohal oli New York Timesi artikkel, mille autoriks Paul Krugman. Viimane väitis Trumpi presidendiks valimise päeval, et USA majandus ei taastu enam iial.

Teisel kohal oli ABC News, mis avaldas Brian Rossi kirjutatud uudise Trumpi ja Michael Flynni kohta. Täpsemalt oli Trump endisel rahvusliku julgeoleku nõunikul isiklikult käskinud venelastega kontakt luua. Hiljem kanal vabandas eksliku uudise eest.

Kolmandal kohal on aga CNN, kes avaldas info, et nii Trumpil kui tema pojal on olnud juurdepääs WikiLeaksist häkitud dokumentidele.

Neljanda koha vääriliseks pidas president Time'i uudist, milles väideti, et ta on Valge Maja ovaalkabinetist lasknud eemaldada Martin Luther Kingi kuju.