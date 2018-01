Valitsus kiitis tänasel istungil heaks eelnõu, millega võetakse lihtsamate väärtegude menetlemiseks kasutusele uus menetlusliik – lühimenetlus. Lühimenetlus hoiab kokku nii inimeste kui politsei aega ja väldib inimeste liigset karistamist.

„Eestis on praegu Euroopa kõige bürokraatlikum väärteomenetlus. Kuigi meil on kasutusel nii kiirmenetlus kui videotõendi kasutamise võimalus, võtab keskmine väärteo menetlemine ikka aega ligi 20 minutit. Meie eesmärk on vähendada lihtsamate rikkumiste menetlemise ajakulu viiele minutile,“ rääkis siseminister Andres Anvelt.

Siseministeerium on paika pannud 20 levinud rikkumist, mille puhul lühimenetlust hakatakse kasutama. Näiteks kuuluvad nende hulka ühistranspordis ilma piletita sõit, keelatud kohas suitsetamine, lahtise turvavööga sõitmine, kiiruse ületamine kuni 20 km/h ja ilma liikluskindluseta sõitmine.