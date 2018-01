Aasta Meesartist 2016 Jüri Pootsmann esitleb saali kogunenud publikule oma uut singlit "Vihmapiisad päikest täis". "Mul on väga hea meel, et mulle on jälle antud võimalus esineda EMA galal. Aastast 2015, kui ma esimest korda sain muusikaauhindade lava nautida, on mul eredad mälestused ja kindlasti tuleb ka tänavune auhinnagala meeleolukas," rääkis Pootsmann.

Noortebänd 2017 võitja Rainer Ild astub lavale uhiuue singliga "Open You Up". Möödunud aasta augustis alguse saanud alternatiivse elektroonilise duo Rainer Ild moodustavad Rainer Ild ja Sven Seinpere. Humoorikas punt kasutab laval erinevaid vokaalefekte ning žongleerib mitmete instrumentide vahel. "Me arvasimegi, et see on müüt, et sünnipäev on ainult kord aastas. Alles oli Noortebändi finaal ja nüüd on Saku suurhall ja veel Eesti muusikaauhindade juubeliaasta?! Uskumatult äge! Eks siin mängisid rolli Sveni soe süda ja Raineri põselohud," naeravad poisid.