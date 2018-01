Täna tähistab oma sünnipäeva eesti muusik ja laulukirjutaja, kes on tuntud eeskätt ansambli Smilers laulja, laulukirjutaja ja eestvedajana. Ta on kirjutanud muusikat ka paljudele teistele ansamblitele ja lauljatele, sealhulgas Mikk Mäele, Shanonile, Gerli Padarile, Eda-Ines Ettile ja Supernovale. Ta viisistas muu hulgas 2007. aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel Eestit esindanud loo "Partners in Crime", mida laulis Gerli Padar. Palju õnne!

(LAURA OKS)