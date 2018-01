Soome ettevõtja Peter Vesterbacka esitles täna Ülemiste Citys Tallinna ja Helsingi vahelist tunneliprojekti. Plaani kohaselt saaks viie aasta pärast Tallinnast Helsingisse reisida umbes 20 minutiga.

Tunneli algus plaanitakse rajada Ülemistesse, kuhu kerkib ka Rail Balticu jaam. Siiski pole Helsingi ja Tallinna vahelise tunneli projekt otseselt seotud Rail Balticuga, vaid tegemist on eraldiseisva ettevõtmisega, mida rahastaksid erainvestorid. Tunneli ehitamiseks kuluks ligikaudu 15 miljardit eurot. "Kui ette on näidata suurepärane projekt, pole rahastajate leidmine keeruline," märkis Vesterbacka.

Peter Vesterbacka esitles Ülemiste Citys Tallinna ja Helsingi vahelist tunneliprojekti (Robin Roots)

Kuigi viis aastat tundub sellise suure projekti valmimiseks utoopiline, kinnitas Vesterbacka, et see on teostatav. "Me räägime 2020. aastatest, mitte 2030. aastatest - meie eesmärk on see projekt viie aastaga valmis saada," kinnitas ta. Tunnelit aitaksid arendada ja ehitada Hiina insenerid, kellel on taoliste suurte projektidega juba aastatepikkused kogemused. Ettevõtja selgitas, et Hiina otsib pidevalt võimalusi ja asukohti infrastuktuuri puudutavate muutuste läbiviimiseks ning pole ime, et nad on valmis seda tegema ka siin. Tunnel peaks end ära tasuma umbes 37 aastaga, kui piletihinnaks on 50 eurot. Kui hetkel sõidab reisilaev Tallinnast Helsingisse kahe tunniga, jõuaks tulevikus mööda merealust liini pidi kiirrongiga sihtkohta umbes 20 minutiga.