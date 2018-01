Tuntud näitlejanna ja joogaõpetaja Marilyn Jurman pühkis koos perega Eestimaa tolmu jalge alt ja kolis pooleks aastaks Hispaaniasse.

Marilyn selgitab elumuutuse tagamaid: „Erasmusel oli sügisel lisakonkurss kevadeks ja siis ma äkitselt otsustasingi, et miks mitte, kui on selline võimalus üliõpilastel ka välisriigis õppida.“

Sooja kliima ja uue elukoha üle tunneb Marilyn ainult rõõmu: „Siin on imeilus! Hispaania on üldse hästi sõbralik riik ja eriti lastega perede suhtes, seega see on igati hea valik õppida siin!“

Oma õpinguid jätkab naine Valencia ülikoolis: „Õpin ikka psühholoogiat.“ Ent Marilyn jääb napisõnaliseks: „Hetkel elan veel sisse. Eks varsti räägin pikemalt.“