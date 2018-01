Politsei veebikonstaabel Maarja Punak hoiatab internetis ja suhtlusvõrgustikes levivate petuskeemide eest.

"Kolm järgnevat hoiatust on saadetud mulle inimeste poolt, kes soovivad, et ka teised oleksid ohtudest teadlikud. Teen lühikokkuvõtte.

1. Hüpikaknaga end reklaamiv pood cphunterboots.com. Leht on loodud kuus päeva tagasi ja pakub imelisi allahindlusi Hunter toodetele, kuid millel puudub seos ametliku kodulehega ja makseid toodete eest nõutakse veidratele kontodele.

2. Instagramis on mitmed eestlased hakanud jälgima Asose Instagrami lehte, mis pakub väidetavalt allahindluskoodi, kuid millel pole mingit seost kodulehega (kui ametlikul kodulehel lähed Instagrami lingile, juhatatakse hoopis teisele kontole, samuti puuduvad igasugused viited suurele allahindluskoodi kampaaniale). Tähele tasub panna konto nimekuju.

3. Ameerika Ühendriikide sõduri petuskeem on muutunud, sest petturid ei nimeta end enam sõduriteks, kuid süsteem on sama. Armastuskirjad välismaalt, suur soov tulla Eestisse armastuskirjade saaja juurde elama ja siin kinnisvara osta, kuid isikul puudub hetkel vaba raha. Olgu siis põhjenduseks panga reeglid, mis ei luba raha enne teatud tähtaega välja võtta või kindlustusrahad, mis kohe-kohe peaksid saabuma.

Viimase punkti juurde lisaksin märkuse, et üldjuhul on need juhtumid lõppenud sellega, et kannatanutelt on meelitatud välja igakuised pensionirahad, kurvematel juhtumitel aga kümned tuhanded eurod. Suurim väärarvamus: kui petturiga suheldakse mitu kuud, siis tõenäoliselt ei ole tegemist petturiga. Tegelikult on asi vastupidine - mida kauem suheldakse, seda lihtsam on hiljem suuremaid summasid välja meelitada," kirjutas Punak.