Pro Kapital Grupi nõukogu kinnitas ettevõtte 2018. aasta eelarve koos eeldatava käibega vahemikus 35-40 miljonit eurot, mis on 200-250 protsenti suurem võrreldes möödunud aasta prognoosiga.

Ettevõtte hinnangul kasvavad tänavu oluliselt ettevõtte käive ja netokasum, peamiselt seoses T1 kaubanduskeskuse (fotol) valmimisega Tallinnas ja Kliversala, Riia elumajade projekti esimese etapi eeldatava eduka valmimise tõttu, teatas Pro Kapital börsile.

Aastatel 2015-2017 on ettevõte tegutsenud negatiivse neto tulemusega tingimustes, kus puudus piisavalt lõpetatud projekte, mille puhul kinnisvara müügist tekkinud tulu tulemusena oleks saavutatud positiivne netotulem. Ettevõte plaanib lõpetada 2018. aasta positiivse netotulemiga vahemikus 2-3 miljonit eurot.

"Ettevõte on näidanud oma võimekust arendada tulutoovaid kinnisvaraprojekte ja 2018. aastal aastal hakkavad paljud pikaajalised projektid tootma tulu. See on realistlik hinnang, mis on ka põhjus, miks ettevõte avalikustab selle tulevikku suunatud informatsiooni kõigile oma aktsionäridele ja huvigruppidele nüüd, selle asemel, et oodata kuni korralise üldkoosolekuni või teise kvartali tulemuste kajastamiseni," ütles ettevõtte juhatuse esimees Paolo Michelozzi.

Eelmisel aastal teavitas ettevõte oma aktsionäre muutusest dividendipoliitikas ning maksis sel nädalal aktsionäridele välja dividende 1,5 senti aktsia kohta.

Allikas: BNS

