Riigikogu võttis vastu seaduse, millega nähakse ette selged reeglid tehnovõrgu talumistasu arvestamiseks. Seadusemuudatus toob näiteks elektri-, gaasi- ja elektroonilise side võrkudest koormatud maaomanikele senisest suurema talumistasu.

Seaduse jõustumisel on tehnovõrkude talumistasuks 7,5 protsenti rajatise aluse maa maksustamishinnast.

Keskerakonda kuuluva Riigikogu liikme Erki Savisaare sõnul lahendatakse tehnovõrgu talumise tasu kõige päevakajalisemad probleemid ning nähakse ette selgemad koefitsiendid talumistasu arvestamiseks. Samuti hakatakse koormatud maaomanikele maksma senisest suuremat talumistasu. „Mõju maaomanikele on positiivne, talumistasu suureneb ning kehtestatakse selge ja üheselt mõistetav regulatsioon talumistasu arvutamiseks, mis lihtsustab osapoolte tegevust ning vähendab võimalike vaidluste hulka,“ sõnas Erki Savisaar. Tema sõnul olid reeglid tasu arvutamiseks selgelt fikseerimata ning seetõttu oli vajalik seaduslik sekkumine.

Riigikogu poolt vastuvõetud seadusega sätestatakse koefitsiendid maa kasutamise kitsenduse ulatuse määramiseks. Kui tegemist on sellise maaga, mille sihtotstarbeline kasutamine on tehnovõrgu talumise kohustuse tõttu oluliselt kitsendatud, siis on kitsenduse sisuline ulatus 100 protsenti.

Kui maa kasutamine on osaliselt võimalik, siis on kitsenduse sisuline ulatus 50 protsenti. Kui maa kasutamine ei ole oluliselt takistatud ja tehnovõrk on selle maa kasutamiseks vajalik, siis on kitsenduse sisuline ulatus 0 ning sellise kitsenduse eest talumistasu ei maksta.

Riigikogu majanduskomisjoni liige Erki Savisaar lisas, et vastuvõetud seadusemuudatus on oluline samm küsimuse lahendamisel, kuid mitte viimane.

„Arutelud veelgi paremate lahenduste nimel jätkuvad, sest maaomanikele tundub see tasu liiga väike, võrguomanikele jällegi liiga suur,“ lisas Savisaar.

