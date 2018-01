Mustamäe Kultuurikeskuse Kaja asemele kerkib järgmise aasta kevadeks uus nüüdisaegne hoonestus, kuhu lisaks ruumikale ja mitmekülgseid vaba aja veetmise võimalusi pakkuvale kultuurikeskusele on kavandatud ka linnaosa valitsuse administratiivhoone.

„Käimasoleva ehitushanke tulemused selguvad veebruaris, lammutamisega alustatakse märtsis ning nurgakivi pannakse uuele hoonele mais,“ ütles abilinnapea Eha Võrk.

Mustamäe kultuurikeskuse uude hoonesse on kavandatud läbi kolme korruse ulatuv suur saal, huviringide ruumid ja bändide harjutusruum.

„Mustamäelased on oodanud nüüdisaegsete võimalustega uut kultuurikeskust juba väga kaua,“ ütles Võrk. „Praegune hoone on ju ehitatud hoopis kinoks ning hiljem kultuurikeskuseks kohandatud.“

Võrk tõdes, et paratamatult ei vasta selline kohandatud hoone kaugeltki mitte kõigile kultuurikeskuse funktsioonidest tulenevatele vajadustele. „Uues majas saavad olema nüüdisaegsete võimalustega ruumid huviringidele ja avarad saalid,“ ütles Võrk.

Kultuurikeskuse uue hoone olulisimaks ruumiks on 300-kohaline saal, kus on võimalik korraldada ka teatrietendusi ja suuremaid kontserte.

Vana maja saalis on küll 200 kohta, kuid puudub statsionaarne lava, seal toimuvad nii treeningud, tantsuõhtud kui ka muud üritused. Mustamäe kultuurikeskuse uues, 2-4-korruselises hoones saab olema ruumi kokku 4000 m2. Keldrikorrusele on kavandatud riietus-, abi- ja tehnilised ruumid, dekoratsioonide ladu ja bändide harjutusruum. Esimese korruse saal ulatub läbi teise ja osaliselt ka kolmanda korruse. Teisel korrusel on tehnilised ruumid, kolmandal heli- ja valgusetuba ning kontoriruumid.

Neljas korrus on huviringide päralt. Sinna on kavandatud seminari-, käsitöö- ja klubitoad, suur harjutussaal tantsijatele ja muusikaklass.

Mustamäe linnaosa valitsuse asumine kultuurikeskusega ühes majas annab omakorda võimaluse saalide ristkasutuseks. Linnaosa ametnikud saavad uues keskuses kõigile tänapäeva nõuetele vastavad kontoriruumid. Projektis on arvestatud keskust külastavate lastega ning neile on hoones eraldi mängunurk.

Uue hoonekompleksi projekteerisid vastavalt arhitektuurikonkursi võistlusülesandele Infragate Eesti AS ja arhitektuuribüroo BOA OÜ, ideekavandi autorid on arhitektid Jürgen Lepper, Anto Savi ja Margus Soonets.

Väljakuulutatud ehitushankele oodatakse ehitusfirmade pakkumisi hiljemalt 23. jaanuariks. Uue kultuurikeskuse ja linnaosa valitsuse administratiivhoone rajamine läheb maksma ühtekokku ca 8,3 miljonit eurot.

Seoses vana hoone lammutamisega tuleb kokku paarikümnel laste,- noorte- ja täiskasvanute ringil sealt veebruarikuu jooksul asendusruumidesse kolida. Tallinna linn tegeleb aktiivselt BIM tehnoloogia rakendamisega linna uute hoonete projekteerimisel, ehitamisel ja haldamisel. Koostöös Riigi Kinnisvara AS spetsialistidega valminud Mustamäe Kultuurikeskus KAJA testprojekt oli BIM tehnoloogia rakendamisel Tallinna esimene mudelprojekt.

Uue 3D-tarkvara ja Linnavaraameti BIM-koordinaatori abil avastati üle 2000 olulise vea projekti koostamisel, mis oleksid jäänud tähelepanuta ja avastamata 2D joonistel.

Foto: Tallinna LV

