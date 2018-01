Nikita Turchin on 18. hooaja kõige noorem selgeltnägija. Nikita arvab, et on pärinud oma oskused vanavanaema käest, kes oskas ennustada ubade pealt. Nikita kutsub ennast võtme-selgeltnägijaks, sest kõik katsed läbib ta hiiglasliku võtmekimbuga, kinnitades, et nende abil oskab ta avada inimeste hingi, äratades üles nende surnuid omanikke.

Esimeses katses otsivad selgeltnägijad inimest, kes varjab end mahajäetud haiglas, milles on üle 600 palati. Teises katses paneb saatejuht proovile osalejate kuulmise. Kes langeb välja esimesena ning kes jõuab finaali? Kes võidab ihaldatud sinise trofee? On aeg osalejatega tuttavaks saada!

Marina Zujeva on Volgogradist pärit nõid, kuid elab Portugalis ning tegeleb mitte ainult ravitsemisega, kuid ka kurjade vaimude väljaajamisega. Marina ajab inimestest välja kurje vaime, keda ta tunneb lõhna järgi ning rituaale katsub ta läbi viia enamasti metsades, et võtta jõudu loodusest.

Konstantin Getsati kutsub esile surnud inimeste vaime. Tavaelus on ta arst ning arvab, et ta jätkab oma esiisa jälgedes, kes on ravinud inimesi palvetega, taimedega ja kätega. Kuno tänaseni ei teadnud keegi peale sugulaste tema andest ja ta väidab, et tuleproovile saatsid teda vaimud.

Konstantin Getsati (Pressimaterjalid)

Sofia Jegorova on arvab, et on pärinud oma maagilised anded isa käest, kes suri infarkti, kui ta oli 10-aastane. Lapsepõlves ta hämmastas oma ema sellega, et nägi vaime ning mäletas, kuidas ta kehastus nendeks. Ta otsustas minna saatesse siis, kui toibus narkoosist operatsioonilaual. Sofia väidab, et oskab eristada vale tõest ja ennustada tulevikku, saades teadmisi oma surnult isalt.

Sofia Jegorova (Pressimaterjalid)

Olesja Molchanova sai oma ande oma vanavanaemalt, kes oli külanõid. Ta väidab, et oskab otsida aardeid ning teeb koostööd õiguskaitseorganitega, aidates otsida kadunud inimesi. Tema teadvus on võimeline ümber asuma inimestesse ning isegi esemetesse ning näha neid seestpoolt.

Olesja Molchanova (Pressimaterjalid)

Irina Maklakova oma esimese pühitsemise sai vanaemalt naiste saunas. Ta orienteerub hästi metsapuude energeetikas, töötab sõlmedega ning vanaaegsete vanaema kääridega ning iga kuu peab rangelt kahanenud kuu 13-päevase paastu. Ta ei usu musta ja valge maagia olemasollu, arvates, et erinevus on vaid mõjutamisjõus.

Irina Maklakova (Pressimaterjalid)

Ivan Shabanov peab end põliseks maagiks ning väidab, et teisepoolse maailmaga kontakteerub ruutudega, Taro kaartidega ning hundikoljuga. Kui poiss sai kolmeseks, pärandas tema isapoolne vanaema talle oma ettenägemise ande.

Ivan Shabanov (Pressimaterjalid)

Žan ja Dana Alibekovid on vend ja õde. Nad töötavad alati paaris. Žan aitab Danale minna transsi ning saada meediumiks ning pärast tõlgendada tema nägemusi. Nad arvavad, et on pärinud oma oskused oma isa ja emapoolsetelt vanaemadelt – nad mõlemad olid nõiad. Kuni täiskasvanuks saamiseni salgasid nad oma oskusi, sest kartsid, et inimesed peavad neid hulluks. Oma töös kasutavad nad rituaale erinevatest uskudest.

Žan ja Dana Alibekovid (Pressimaterjalid)

Maksim Nikitin teatab, et oskab rituaalset maagiat, hüpnoosi ning omab pärilikke ravimisoskusi. Arvab, et inimeste probleemide lahendamine on nende kätes, lihtsalt nemad ise ei ole võimelised ennast muuta ning tema vaid aitab korrigeerida nende saatust. Mees pidi oma praktikate pärast jätma isegi oma pere, et mitte riskida oma lähedastega.

Maksim Nikitin (Pressimaterjalid)

Aleksandr Kinžinov on ennustaja väiksest külast. Tema põhitrump on ennustamine Taro kaartidel, mille õpetas talle tema vanaema. Ta ei usu nõidumisse ja ilmutistesse ning arvab, et inimeste energeetikat kõige rohkem rikub inimeste kadedus.

Aleksandr Kinžinov (Pressimaterjalid)

Irina Volkova on saanud oma ande ufodega röövitud vanaemalt. Irina kinnitab, et oskab töötada ajaga, sisenedes minevikku ja tulevikku ning ta on võimeline kujundada inimsaatusi geneetilisel tasemel. Tavaelus ta on advokaat.

Irina Volkova (Pressimaterjalid)

Rustam Zartdinov väidab, et oskab vahetada inimeste karmat erilise nõidussõnadest koosneva luuletusega, mida ta ise kirjutab. Juba koolis sai ta endale hüüdnime „nõid“, kuna märgati, et tema ennustused lähevad täide. Saades aru, et tal on eriline anne, asus ta seda õppima.