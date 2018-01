Näitlejanna ja raadiohääl Brigitte Susanne Hunt alustas nädal tagasi oma uue videoblogiga. Neiu lubas, et oma videoblogi hoiab ta kõmulise ning teemad varieeruvad kokkamisest kuni seksini. Esimeseks külaliseks on populaarne blogija Paljas Porgand, kellega vastatakse kõige julgematele küsimustele. Juttu tuleb ka Palja Porgandi ja Uku Suviste lahkuminekust.

Tüdrukud mängivad videopostituses julgete küsimuste mängu, kus küsitakse üksteiselt kõige põletavamaid küsimusi. Neil on valik kas vastata või süüa ära üks ebameeldiv suupiste. Mis on kõige ebameeldivam asi, mis Brigittele seksi ajal tehtud on? Kui Uku Suviste muudaks enda vigu ja kohtleks Paljast Porgandit kui printsessi, kas tüdruk annaks talle uue võimaluse? Kelle Brigitte vallandaks oma töökohas? Mida arvab Paljas Porgand, kas blogija Marimell on kole, rumal või paks? Mis on Brigitte kõige kohutavam kogemus kõhulahtisusega? Kes on kõige nõmedam kuulsus, kellega on koostööd tehtud?

Neile küsimustele leiad vastuse videost.