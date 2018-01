Mis muudab inimese seksikaks? Meil kõigil on selle kohta oma arvamus. Kuigi enamus arvab, et seksikus väljendub eelkõige välimuses, siis tegelikult on seksikus sageli, mida silmaga ei näegi.

Seksikus võib olla hingeseisund, olek, mis tõmbab vastassugu, midagi kirjeldamatut, kirjutab Relationship Rules.

Mõnele piisabki seksikast isiksusest, et tema ümber tiirleks austajaid.