Turvafirma G4s töötajad pidasid kinni naise, kes karjus ja vehkis Lasnamäe tanklas 15sentimeetrise noaga.

See juhtus nädalapäevad tagasi. Nimelt said G4S patrullid tanklast paanikahäire. Teenindussaalis oli joobetunnustega 20. aastates naine, kes karjus ja vehkis noaga, mille tera pikkus oli 15 sentimeetrit. Patrulli turvatöötaja püüdis teda rahustada. Naine viskas noa põrandale ja turvatöötaja pani märatseja käed raudu, et ta ei teeks endale ega teistele viga. Sündmuskohale kutsuti ka politsei ja kiirabi, kellele naine üle anti.